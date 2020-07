No, il nipote di Matteo Salvini non è «diventato parlamentare senza aver mai fatto politica» e non guadagnerà 15mila euro al mese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Martedì 7 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine che ritrae un uomo, vestito con berretto di lana, guanti senza dita e anfibi neri, mentre parla al telefono con le gambe stese su una scrivania. Su questa sono appoggiati un computer fisso e una pianta e alle spalle dell’uomo, appeso su una parete, è possibile vedere la parte inferiore di un planisfero. La foto è preceduta e seguita da un testo che recita «Questo è Gian Marco Salvini. Grazie ai voti dello zio Matteo è diventato parlamentare senza aver mai fatto ... Leggi su facta.news

72PaSu : @matteo_melloni @matteosalvinimi no è sua nipote. Come disse Richrad Gere in PRETTY WOMAN di Julia Roberts alla reception dell'albergo - FabyP_69 : RT @MT_Meli_: Il nipote di Adriano Pappalardo, in modalità Attention Seeking, ha sgangheratamente contestato Matteo Salvini con argomenti p… - oettam_matteo : RT @CarloCalenda: Boh Mauri, snob radical chic...stai lì mummificato in parlamento da due secoli con prebende varie e fai il grillino? PS s… - PonytaEle : RT @MT_Meli_: Il nipote di Adriano Pappalardo, in modalità Attention Seeking, ha sgangheratamente contestato Matteo Salvini con argomenti p… - ilNonnoSimpson : RT @MT_Meli_: Il nipote di Adriano Pappalardo, in modalità Attention Seeking, ha sgangheratamente contestato Matteo Salvini con argomenti p… -

Ultime Notizie dalla rete : nipote Matteo No, il nipote di Matteo Salvini non è «diventato parlamentare senza aver mai fatto politica» e non guadagnerà 15mila euro al mese - Facta facta.news UMBERTO TALIGNANI

Parma, 7 luglio 2020 Ï Fratelli Regolani e famiglie I nipoti Alessandra e Stefano con le loro famiglie ... Giulia e Filippo. Parma, 7 luglio 2020 Matteo, Angela e Giuseppe Moreni si stringono in un ...

L’impianto di compostaggio tra Mazara e Campobello, e quelle perquisizioni a caccia di Messina Denaro

Fa paura a molti l’impianto di compostaggio che si vorrebbe realizzare in zona San Nicola, a Mazara del Vallo, a poche centinaia di metri dalla bella borgata di Torretta Granitola. Un impianto per cui ...

Parma, 7 luglio 2020 Ï Fratelli Regolani e famiglie I nipoti Alessandra e Stefano con le loro famiglie ... Giulia e Filippo. Parma, 7 luglio 2020 Matteo, Angela e Giuseppe Moreni si stringono in un ...Fa paura a molti l’impianto di compostaggio che si vorrebbe realizzare in zona San Nicola, a Mazara del Vallo, a poche centinaia di metri dalla bella borgata di Torretta Granitola. Un impianto per cui ...