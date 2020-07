Lucarelli deferita all’Ordine dei giornalisti per il video del figlio che contesta Salvini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le regole sono regole. E anche se ti chiami Selvaggia Lucarelli e sei supercoccolata sui social le devi rispettare. Così la giornalista del Fatto è stata stata deferita dal consiglio dell’Ordine Lombardo dei giornalisti al consiglio di disciplina territoriale. Le viene contestato di avere reso possibile l’identificazione di suo figlio minorenne a mezzo stampa, violando la Carta di Treviso, in relazione alla contestazione del ragazzo, quindicenne, nei confronti di Matteo Salvini durante l’iniziativa leghista di domenica scorsa a Milano. L’accenno alla Carta di Treviso (che riguarda la tutela dei soggetti minorenni) era giunto due giorni fa dallo stesso Salvini, che aveva a sua volta accusato Selvaggia Lucarelli di non avere rispettato la Carta di Treviso dando in pasto il figlio ai media. La Lucarelli nega categoricamente di essere stata ... Leggi su secoloditalia

