Luca Guadagnino: "We Are Who We Are selezionato a Cannes, é un onore immenso" (Di mercoledì 8 luglio 2020) We Are Who We Are, la prima serie tv diretta da Luca Guadagnino, è stata selezionata dalla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Cannes ha annunciato che We Are Who We Are, la prima serie tv diretta da Luca Guadagnino, è entrata nella selezione della Quinzaine des Réalisateurs. Certo, in una selezione tutta virtuale visto lo stop imposto al festival francese nel 2020 dalla particolare situazione sanitaria mondiale. A tutti coloro che hanno lavorato a We Are Who We Are, però, resta almeno la soddisfazione di essere una delle due opere selezionate, come ha sottolineato lo stesso Luca Guadagnino in una nota: "Sono immensamente onorato che la Quinzaine abbia scelto il mio ultimo lavoro e ... Leggi su movieplayer

Arriverà in autunno We Are Who We Are, la serie tv diretta da Luca Guadagnino per Sky ed HBO, di cui possiamo oggi mostrarvi le prime foto e il primo teaser trailer. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 07 ...

