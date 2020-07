Ignazio Boschetto de Il Volo frequenta una conduttrice (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non solo Belen con Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino con Mariana Rodriguez, l’estate ha fatto sbocciare una nuova coppia, quella formata da Ignazio Boschetto e Roberta Morise. La conduttrice Rai è stata per settimane al centro del gossip per un presunto flirt con Eros Ramazzotti, che però lei ha smentito. Oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha lanciato lo scoop secondo il quale il cantante de Il Volo frequenterebbe la presentatrice da almeno due settimane. “Candela flash! La Morise prende il Volo nel Boschetto. La conduttrice de ”i fatti vostri” (silurata per far posto a Samanta Togni) frequenta Ignazio Boschetto de Il Volo. A fine giugno i due sono stati ... Leggi su bitchyf

ilgiornale : Archiviato il gossip che la voleva come la nuova compagna di Eros Ramazzotti, Roberta Morise, secondo Dagospia, sta… - robertadanesi93 : RT @https_ml: ignazio boschetto passeranno anni, secoli, millenni, ma tu per me rimarrai sempre l’uomo perfetto e dei miei sogni *sottona* - IlContiAndrea : RT @GiusCandela: FLASH! LA MORISE PRENDE IL VOLO NEL BOSCHETTO. LA CONDUTTRICE DEI FATTI VOSTRI (SILURATA PER FAR POSTO A SAMANTA TOGNI) FR… - GiusCandela : FLASH! LA MORISE PRENDE IL VOLO NEL BOSCHETTO. LA CONDUTTRICE DEI FATTI VOSTRI (SILURATA PER FAR POSTO A SAMANTA TO… - alessiobae : RT @https_ml: ignazio boschetto passeranno anni, secoli, millenni, ma tu per me rimarrai sempre l’uomo perfetto e dei miei sogni *sottona* -