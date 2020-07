Hellas Verona, Juric: “Non ammetto cali di tensione, faremo la nostra gara” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ivan Juric si prepara ad affrontare un'Inter ferita che arriva dalla sconfitta in casa contro il Bologna. Anche L'Hellas deve farsi perdonare il crollo di Brescia e per farlo l'allenatore dei gialloblù ha chiesto una grande prestazione ai suoi.LE PAROLE DI Juriccaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="300" Ivan Juric Getty Images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "All'andata è stata la squadra che più ci ha fatto soffrire, sono chiaramente molto forti. Non cerco scuse, cercheremo di fare la nostra gara con la mentalità di sempre. Voglio un Verona sempre motivato, non ammetto altro atteggiamenti: daremo sempre il massimo, questo lo posso garantire. Dovremo giocare con lo spirito-Hellas. Poi ... Leggi su itasportpress

