Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans i nuovi episodi giovedì 9 luglio su Rai 2 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 le puntate del 9 luglio dalle 21:45 Si è ormai stabilizzato nei giovedì sera d’estate l’appuntamento con la coppia di serie tv americane action Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA, su CBS negli USA Hawaii Five-0 è finita con la decima stagione lo scorso aprile mente NCIS New Orleans ha una sesta stagione già realizzata ed è stata rinnovata per una settima stagione. Giovedì 9 luglio dalle 21:45 (prima andrà in onda una versione flash di 90° minuto con i gol della giornata) un nuovo ... Leggi su dituttounpop

Si è ormai stabilizzato nei giovedì sera d’estate l’appuntamento con la coppia di serie tv americane action Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA, s ...

CBS licenzia l'ideatore di Magnum P.I. e MacGyver Peter Lenkov per cattiva condotta

I due procedurali continueranno con un nuovo showrunner, Eric Guggenheim e Monica Macer rispettivamente. Colpo di scena a CBS: la rete americana ha troncato i rapporti con il prolifico sceneggiatore e ...

