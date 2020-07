Formula 1 – Ufficiale il ritorno di Alonso. Dal 2021 correrà con la Renault (Di mercoledì 8 luglio 2020) La notizia era ormai nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità: nel 2021 Fernando Alonso tornerà in Formula 1. Il pilota spagnolo ed ex ferrarista è stato scelto dalla Renault per sostituire il partente Daniel Ricciardo (che andrà alla McLaren) dalla prossima stagione. Ad annunciarlo tramite i propri canali social la scuderia francese. «La Renault è la mia famiglia, i miei ricordi più cari in Formula 1 con i miei due titoli mondiali, ma ora guardo al futuro»: queste le prime parole di Alonso. «È una grande fonte di orgoglio – aggiunge l’ex ferrarista – e con un’immensa emozione sto tornando nella squadra che mi ha dato una possibilità ... Leggi su giornal

