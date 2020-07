Dodi Battaglia: “Emozioni e lacrime che ho condiviso con il pubblico attraverso queste ‘Perle’” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Nelle canzoni che andrete ad ascoltare troverete tutto ciò che è importante e che ci accomuna, malgrado le vite e le esperienze così diverse: i desideri grandi per quanto semplici, le disillusioni, la voglia di amare, il desiderio, la città vissuta come antagonista ma anche complice, la conflittualità che si viene a creare tra uomo e donna. Tante vite diverse raccontate nello spazio di una canzone, ma vivide al punto da rendercene partecipi durante l’ascolto“. Eccolo Dodi Battaglia il quale, dopo la fortunata e redditizia avventura con i Pooh durata ben 50anni, continua a proporsi live, con le sue fedeli chitarre, in lungo ed in largo per l’Italia. Stavolta l’occasione è data dall’uscita del secondo live dedicato alle ‘Perle’, quelle canzoni scritte e ... Leggi su italiasera

italiaserait : Dodi Battaglia: “Emozioni e lacrime che ho condiviso con il pubblico attraverso queste ‘Perle’” - DavideIannuzzi5 : In uscita il vi ile di Dodi Battaglia DODI BATTAGLIA, IL SUONO DELLE PERLE - RadioSmeraldo : ?? PODCAST IN DIRETTA: Dodi Battaglia | Intervista su @Spreaker #dodibattaglia #perle2 #pooh #sincerity - marco_dodi : RT @La_manina__: Salvini: se la mamma di #LeonPappalardo ritiene di sfruttare un bimbo di quindici anni per battaglia politica io non comme… - VinnyVinile : DODI BATTAGLIA: esce il 10 LUGLIO IL VINILE 33 GIRI 180 GR. + ALBUM FOTOGRAFICO DI “PERLE 2” (già disponibile in pr… -