Crash Bandicoot 4 non convince del tutto i fan: al via una petizione per cambiare il design di Crash (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'annuncio di Crash Bandicoot 4 sembrava essere stato ben accolto dai fan dell'amata serie ma, a quanto pare, ci sono dei giocatori che non sono esattamente soddisfatti di questo nuovo capitolo.Sotto accusa è il design di Crash stesso che non sembra proprio convincere i fan di lunga data, tanto che qualcuno ha deciso di dare il via a una petizione per cambiarlo.Nella petizione su Change.org, leggiamo: "dopo aver atteso così tanto tempo, abbiamo finalmente ricevuto la notizia di Crash Bandicoot 4. Il gioco sembra fantastico, e noi fan degli anni '90 abbiamo aspettato moltissimo". Tuttavia "i complimenti" finiscono qui, perché l'utente che ha dato il via alla petizione sembra davvero furioso per "questa riprogettazione orrenda" di Crash:Leggi altro... Leggi su eurogamer

MaryEEvee_ : Crash Bandicoot 4: al via una petizione per modificare l'aspetto dei protagonisti - tech_gamingit : Qualcuno ha pensato di aprire una petizione per cambiare il design dei protagonisti in Crash Bandicoot 4, la petizi… - oOShinobi777Oo : Qualcuno ha pensato di aprire una petizione per cambiare il design dei protagonisti in Crash Bandicoot 4, la petizi… - PierluigiCaputo : @Unmasked891 Intanto esce crash bandicoot 4 questo ottobre. Tanta roba - GamingTalker : Toys for Bob, al lavoro su Crash Bandicoot 4, assume già per un altro progetto -