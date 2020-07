Conte e Sanchez all’UE: “Finalizzare misure entro luglio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Europa deve raggiungere un accordo sul piano di misure per fronteggiare la crisi Covid entro luglio perché è in gioco il futuro della stessa Unione e del mercato unico. A dirlo sono Giuseppe Conte e il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del bilaterale a Madrid. Dalla Moncloa, Sanchez ha ribadito che “sugli strumenti come il Recovery fund serve una risposta comune che venga dall’Europa. Non può esserci un altro momento per l’accordo oltre luglio”. La tempistica è stata ribadita anche da Conte che ha chiesto di “finalizzare il pacchetto di risposte già entro la fine di questo mese”. “Dobbiamo osare, non possiamo essere indulgenti. Qui è in gioco il ... Leggi su quifinanza

