Cava e Costiera | Arcidiocesi cerca Animatore di Comunità | ecco il bando

Cava de' Tirreni (Sa) – Scadranno il 31 agosto i termini di partecipazione al bando per l'assegnazione di una borsa di studio per l'anno 2021 del valore di 3.120 euro per l'Animatore di Comunità del Progetto Policoro dell' Arcidiocesi di Amalfi – Cava de'Tirreni. La misura è rivolta a giovani dall'età compresa tra 23 e 35 anni; italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno; residenti e domiciliati in uno dei Comuni dell'Arcidiocesi. bando e domanda di partecipazione sono pubblicati qui in basso. Il bando, firmato da don Francesco Della Monica – Direttore Caritas Diocesana Amalfi-Cava de' Tirreni – è molto ben dettagliato.

Dall’Appennino con il Cammino delle terre Mutate, da Norcia a L’Aquila, per passare alla bellezza inesauribile della costiera amalfitana, con i suoi sentieri dai mille colori e profumi, passando per i ...

Capitaneria: «Cavi boa a Coticcio il nostro parere dopo un giorno»

LA MADDALENA. La Capitaneria ristabilisce la cronologia dei fatti sul posizionamento, in ritardo, dei cavi tarozzati a Cala Coticcio. Operazione che come ogni anno necessita dei pareri di... LA MADDAL ...

