Calciomercato Inter, si cerca un vice-Lukaku: Dzeko, Giroud e Mandzukic le opzioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Inter è sempre alla ricerca di un vice Lukaku: tra i soliti Edin Dzeko e Olivier Giroud spunta il parametro zero Mandzukic L’Inter è sempre alla ricerca di un vice Romelu Lukaku. Secondo La Gazzetta dello Sport l’ultima ipotesi finita sul tavolo di Marotta e Ausilio c’è il nome di Mario Mandzukic. L’attaccante croato si è svincolato pochi giorni fa dall’Al-Duhail e quindi il club nerazzurro ci starebbe pensando. Un’occasione che il club nerazzurro sta valutando con attenzione, in un reparto che – al netto di quanto accadrà con Lautaro: scaduto ufficialmente il termine della clausola – sarà comunque rivisto, si legge. Mandzukic ha 34 anni e si inserisce nel lotto di attaccanti cercati dai nerazzurri. Assieme a lui ci sono Dzeko e Giroud, anche loro due classe 1986 come l’ex ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : L'#Inter può riprovarci per Kessie - DiMarzio : #Inter, col #Chelsea si può tornare a parlare di Giroud - DiMarzio : C’è la firma sul contratto: @AchrafHakimi all’@Inter fino al 2025 #calciomercato @SkySport - Fprime86 : RT @SkySport: Calciomercato Inter, si ripensa a Giroud del Chelsea per l'attacco - CalcioJcom : New post: Mandzukic all’Inter, clamorosa idea di Marotta e Conte! -