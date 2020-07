Atalanta-Sampdoria, Ranieri contro Gasperini: il botta e risposta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lite Ranieri-Gasperini, l’arbitro ammonisce entrambi i tecnici: botta e risposta durante Atalanta-Sampdoria Lite tra il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri e quello dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Materia del contendere l’atteggiamento sui falli e le decisioni del direttore di gara Guia. Dopo le lamentele di Ranieri nei confronti dell’arbitro: «Siamo tutti uguali», è arrivata l’indicazione ai blucerchiati di urlare sui falli come i colleghi dell’Atalanta. Immediata la reazione di Gasperini: «Cosa parli di noi, io non parlo di voi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - maybeyes10 : Calcio d’angolo che non c’era dal quale nasce il gol dell’1-0 dell’ #Atalanta. Perché il #VAR non è intervenuto in… - fcin1908it : LIVE Serie A: Torino-Brescia 2-1, gol di Belotti. Atalanta-Sampdoria 1-0, vantaggio di Toloi - mr_moustache18 : RT @Miguel_Munoz_EU: ?????? I will give you the ranking table after the #MuñozStick fixture between @Atalanta_BC and @sampdoria #AtlantaSamp… - Miguel_Munoz_EU : ?????? I will give you the ranking table after the #MuñozStick fixture between @Atalanta_BC and @sampdoria… -