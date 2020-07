Alex Pullin morto in un incidente subacqueo: il campione dello snowboard aveva 32 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard cross, e vincitore in due occasioni della Coppa del Mondo, è morto tragicamente mentre stava praticando la pesca subacquea nel mare di Gold Coast mercoledì 8 luglio 2020. L’australiano, che era stato anche portabandiera della sua nazione ai Giochi Olimpici del 2014, aveva solo 32 anni. leggi anche l’articolo —> Selvaggia Lucarelli deferita all’Ordine dei Giornalisti: la dura replica di lei Alex Pullin morto in un incidente subacqueo: il campione dello snowboard aveva 32 anni Addio ... Leggi su urbanpost

Eurosport_IT : Tragedia nel mondo dello snowboard ?? Ciao Alex ?? #AlexPullin | #Snowboard - Agenzia_Ansa : E' morto il due volte campione del mondo di snowboard Alex Pullin. Aveva 32 anni. L'atleta australiano stava facend… - Daniela_bionda : RT @SkyTG24: Alex Pullin, storia del due volte campione del mondo di snowboard morto a 32 anni. FOTO - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Alex Pullin, storia del due volte campione del mondo di snowboard morto a 32 anni. FOTO - sowmyasofia : Muore annegato il camione del mondo di snowboard Alex Pullin -