Thiem’s Seven 2020, buona la prima per Berrettini: Novak sconfitto in due set (Di martedì 7 luglio 2020) Matteo Berrettini ha affrontato Dennis Novak in occasione della prima giornata del Thiem’s Seven 2020, torneo d’esibizione in terra austriaca. L’azzurro ha palesato un ottimo stato di forma, seppur naturalmente condizionato dall’immobilità parziale dettata dall’emergenza Coronavirus, e ha superato l’avversario austriaco con il punteggio di 7-6(6), 6-3. Berrettini ha mostrato una buona concentrazione di base e ottimi spunti tecnici, dominando l’avversario sugli scambi da fondo e collezionando ben 7 ace nel corso dell’intero incontro, durato complessivamente 1 ora e 42 minuti. Ottima prova dunque per il talento romano, il quale ha esternato grande voglia di far bene. Leggi su sportface

