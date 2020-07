Stefano De Martino a Made in Sud “Stai uscendo con Barbara D’Urso?” (Di martedì 7 luglio 2020) Ormai il gossip scherzoso su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sulla loro crisi e sugli ultimi flirt dei due si fa su Made in Sud. E i fan aspettano Peppe Iodice per ascoltare le indiscrezioni scherzose sull’ex ballerino di amici Ed allora a proposito di storia con “una conduttrice più vecchia” senza toccare Alessia Marcuzzi ecco che Iodice domanda a Stefano: “Che hai fatto con quella conduttrice?Articolo completo: Stefano De Martino a Made in Sud “Stai uscendo con Barbara D’Urso?” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

