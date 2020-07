Stateless, dall’8 luglio su Netflix arriva la miniserie con Cate Blanchett e Yvonne Strahovski (Di martedì 7 luglio 2020) Stateless, trama e trailer della miniserie su un centro di detenzione di migranti australiani con Yvonne Strahovski, Cate Blanchett e Dominic West, dal 8 luglio su Netflix. Netflix ha scelto un gruppo di star per la sua prossima miniserie in arrivo il prossimo 8 luglio. Parliamo di Stateless, una miniserie in sei episodi, che non è proprio un originale, ma più una co-produzione con il canale australiano ABC, che ha già trasmesso la miniserie nei mesi scorsi. Parlavamo di gruppo di star, perchè la serie nasce da una storia realmente accaduta e viene da un’idea di Cate Blanchett, che ha co-creato la serie con Tony Ayres e Elise McCredie. L’attrice è stata molto attiva nel fronte seriale nell’ultimo anno, dopo la sua fantastica interpretazione in Mrs. America di FX on Hulu. Nella serie ci sono anche altri attori del panorama seriale come ... Leggi su dituttounpop

zazoomblog : Stateless dall’8 luglio su Netflix arriva la miniserie con Cate Blanchett e Yvonne Strahovski - #Stateless #dall’8… - Manuee_91 : Nuovo must-see: #Stateless. Miniserie con Yvonne Strahovski e Cate Blanchett (anche creatrice e produttrice) sul si… -

Ultime Notizie dalla rete : Stateless dall’8