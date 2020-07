Semplificazioni, approvato nella notte il decreto “salvo intese” (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Semplificazioni. Il Governo: “Si tratta di intese tecniche, non politiche” Dopo un vertice andato avanti tutta la notte, il Consiglio dei ministri ha approvato “salvo intese” il testo del decreto Semplificazioni. Il governo precisa che si tratta di “intese tecniche”, non politiche. Via libera anche al Programma nazionale di riforma, al disegno di legge di assestamento di Bilancio e al Rendiconto dello Stato. Opere prioritarie, ferroviarie e stradali potranno essere commissariate con appositi dpcm fino a dicembre. Rispetto alla bozza presentata qualche settimana fa, il decreto Semplificazioni non prevede molte differenze. Il numero degli articoli passa a 50 modificando alcuni articoli. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: Semplificazioni in materia di ... Leggi su zon

