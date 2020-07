Renate-Novara in tv: data, orario e come vederla in streaming playoff Serie C (Di martedì 7 luglio 2020) Renate-Novara sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco la data e l’orario della sfida in programma per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tutto pronto per questo incontro che mette di fronte i lombardi e i piemontesi in quella che sarà una partita a eliminazione diretta con in palio il secondo turno di questa post season che ormai entra nel vivo. Calcio d’inizio fissato alle ore 20.30 di giovedì 9 luglio, diretta tv non disponibile e diretta streaming in esclusiva su Eleven Sports. Leggi su sportface

Inizia giovedì 9 luglio la fase nazionale degli spareggi per decidere quale sarà la quarta squadra a salire in serie B dopo Monza, Vicenza e Reggina: da Gregucci a Scienza, a Marchi: tanti gli ex poss ...

La partita Renate – Novara del 9 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il primo turno nazionale dei play-off di Serie C RENATE – Giovedì ...

