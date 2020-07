Porto Empedocle, la rabbia della gente: «Conte aiuta più i migranti che gli italiani, una vergogna» (Di martedì 7 luglio 2020) «Qui al bar del Porto siamo in prima linea, anche se i migranti non arrivano direttamente. Però vengono spesso i rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno avuto contatti con i migranti a bordo. Abbiamo paura». A parlare con l’Adnkronos è Carmelo Marino, un dipendente del bar del Porto di Porto Empedocle, che sta alla cassa. È seduto dietro il bancone, coperto da una lastra di plexiglas, ma la paura c’è sempre. I residenti di Porto Empedocle: «Il danno economico è enorme» «Non siamo razzisti, però non possono fare sbarcare tutti i migranti solo a Porto Empedocle. È giusto aiutare queste persone in difficoltà, ma perché solo Porto Empedocle?», dice il dipendente del bar. «È una brutta immagine per la città. Qui siamo Covid free ma in tutte le tv ... Leggi su secoloditalia

