Pensioni: Quota 100 resta nel 2021, Quota 41 nel 2022? (Di martedì 7 luglio 2020) Con l’esaurimento della parentesi triennale di Quota 100 – per cui va evitato che si crei il cosiddetto scalone -, nel 2021 torna in agenda la riforma previdenziale e la ricerca di formule che permettano di accedere alla pensione anticipata per chi non riesce a soddisfare i requisiti richiesta dalla misura anticipata prevista dalla riforma Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). Quota 100 sarà comunque confermata per tutto il 2021, come ha confermato il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta del Pd: “Verrà fatta finire al 2021, in questo contesto di crisi profonda può considerarsi un ammortizzatore sociale”. Cavallo di battaglia della Lega, torna in campo fra le altre l’ipotesi Quota 41 per tutti, indipendentemente dall’età e senza paletti (come avviene ... Leggi su quifinanza

Marcozanni86 : Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a sman… - TerlizziGerardo : RT @tempoweb: #quota100 resta #redditodicittadinanza da rifare Come gode la #Lega - Tania80 : RT @Marcozanni86: Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a smantellar… - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ La misura 'gemella' di Quota 100 dimenticata dal Pnr - GcColombo : RT @Marcozanni86: Sulle pensioni poi la prova del nove è che nel suo piano di 'riforme' da presentare a #UE governo si impegna a smantellar… -