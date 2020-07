Magalli sfotte Adriana Volpe e Viola: la reazione polemica (Di martedì 7 luglio 2020) Il siparietto di Adriana Volpe e Alessio Viola ricordando la polemica sull’età di Magalli è stato nulla a confronto della provocazione del post che il presentatore di Fatti Vostri ha pubblicato ricordando lo 0,9%: lo share bassissimo registrato da Ogni Mattina Le guerra continua: si diceva che fra Volpe e Magalli fosse stata sotterrata l’ascia di guerra, ma non è così a giudicare dalle “bombe” che vengono sganciate Articolo completo: Magalli sfotte Adriana Volpe e Viola: la reazione polemica dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

