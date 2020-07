L'omaggio di Trastevere ad Ennio Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Nel quartiere romano di Trastevere è apparso un murales che omaggia il compositore Ennio Morricone, scomparso ieri in una clinica romana nel quale era ricoverato dopo essersi rotto il femore a causa di una caduta. L’omaggio è stato realizzato dallo street artist Harry Greb. L’opera si trova in via delle Fratte di Trastevere, all’angolo con via dei Fienarollo, e lo raffigura con una aureola in testa. Con la mano sinistra tiene l’Oscar - ne ha ricevuti due: uno alla carriera nel 2007, l’altro per la colonna sonora di “The Hateful Eight”, nel 2016 - mentre con la destra chiede silenzio, mettendosi l’indice alla bocca. Trastevere è stato il quartiere natale del maestro. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : omaggio Trastevere L'omaggio di Trastevere ad Ennio Morricone L'HuffPost Morricone, quella volta che incantò la Ciociaria: «Il legame con questa terra forte e intenso»

Nonostante fosse nato a Roma, quartiere Trastevere, aveva sempre raccontato con piacere ... Quella sera il Comune di Monte San Giovanni rese omaggio al maestro consegnandogli una targa.

Morricone, il ricordo di Rutelli: «Un genio mondiale, Roma è stata la sua forza»

IL LUNARIO Morricone ha raccontato tutto della sua vita, dalle sofferenze degli esordi ai successi. Da Trastevere, alle serate per sbarcare il lunario durante e dopo la guerra, alla passione per la ...

