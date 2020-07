La Lazio cade nella trappola di Lecce: 2-1 (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio cade nella trappola di Lecce: 2-1 – Ma i laziali sono forse andati a piedi fino a Lecce, non hanno preso il treno, l’aereo, il pullman? Mai vista una Lazio tanto stanca, biancocelesti sempre ultimi a arrivare sul pallone, mentre i salentini correvano e correvano, sempre primi sul pallone. Chissà, forse i romani hanno capito che non c’è più nessuna possibilità di agguantare lo scudetto. E i Leccesi hanno dato l’anima, e qualcosa di più, per rimanere in serie A, obiettivo a portata di mano. Anche l’arbitro, Maresca, ci ha messo qualcosa di suo, fischiando e non fischiando rigori, col Var che non ha aiutato abbastanza. Fa caldo pure per gli arbitri. La partita comincia con un capolavoro di Mancosu (mi raccomando, la o va pronunciata stretta, non larga come fanno i telecronisti ignari della lingua sarda), con un tiro ... Leggi su romadailynews

