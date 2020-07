Juventus, dal Bayern Monaco un’opportunità per i bianconeri (Di martedì 7 luglio 2020) La Juventus con l'arrivo di Arthur ha aggiunto alla propria rosa un tassello importante in vista della prossima stagione, ma adesso ha un piccolo vuoto nella zona mediana del campo anche se Sarri ha provato in questa stagione diversi elementi del suo ampio organico.IL VUOTOcaption id="attachment 929565" align="alignnone" width="1024" Pjanic (Getty Images)/captionLa partenza di Pjanic ha lasciato un vuoto all'interno del centrocampo bianconero. Arthur non è un mediano di ruolo, quanto più una mezzala di qualità, in grado di inserirsi e giocare la palla con i compagni; un candidato a sostituire il bosniaco potrebbe essere Bentancur, ma non possono essere affidati esclusivamente all'ex Boca Juniors le chiavi della regia bianconera. Il team di mercato juventino dunque è alla ricerca di giocatori in grado di dettare il ... Leggi su itasportpress

