I Pooh a Techetechetè l’8 luglio, evento monografico con la storia del gruppo (Di martedì 7 luglio 2020) I Pooh a Techetechetè l'8 luglio con lo speciale dedicato alla storia del gruppo, scioltosi nel 2016 dopo il compimento dei 50 anni di carriera. Il concerto conclusivo, quello all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, ha sancito la fine del progetto del gruppo che è continuato sotto altre forme. Il racconto proposto da Rai1 inizierà dalle origini, quelle nelle quali è comparso anche Riccardo Fogli. L'artista toscano è tornato a far parte della formazione per i concerti finali, quelli con i quali hanno salutato il pubblico che li seguiva da decenni. La formazione dei Pooh è stata stabile dal 1973 fino al 2009, quando Stefano D'Orazio aveva deciso di lasciare la band per dedicarsi ad alcuni progetti personali. Dello scioglimento del gruppo, avvenuto nel 2016 con il ritorno di Riccardo Fogli ma anche di Stefano D'Orazio, aveva così ... Leggi su optimagazine

