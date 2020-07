Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%. Chi deve capire capisce» (Di martedì 7 luglio 2020) Giancarlo Magalli Altro che “guardiamo avanti” e tentativi di riappacificazione: la guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe continua. Questa volta tocca al conduttore de I Fatti Vostri pungere l’ex collega. Come? Ironizzando sugli ascolti di Ogni Mattina, trasmissione che l’ex volto di Rai 2 conduce tutti i giorni su Tv8 con Alessio Viola. Magalli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un chiaro sfottò ai danni della Volpe: un’immagine con su scritto 0,9% e la emoticon che invita al silenzio. Il riferimento è chiaro e la percentuale è lo share registrato ieri da Ogni Mattina (la puntata, vista da 79.000 spettatori, è stata la meno seguita da quando è iniziato il programma). “Chi deve capire capisce (…) Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta“ ha aggiunto il conduttore tra ... Leggi su davidemaggio

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Corriere : Adriana Volpe risponde a Magalli: «Da anni tenti di zittirmi, non ci riuscirai» - Elisabe94838092 : RT @govi47: @okeicomevuoitu Tu sei Adriana Volpe e lui è il grande Giancarlo Magalli....Punto. - barbaradiamanti : RT @tiodiobene: Giancarlo Magalli che tentando di sfottere Adriana Volpe le fa una pubblicità enorme. La sua astuzia è pari alla sua altezz… -

Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli: continua la pesante battaglia a distanza tra i due conduttori. Ma che cosa è successo stavolta? Il duello tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe continua ad andare a ...Non è tutto, perché successivamente sempre il conduttore ha scritto nei commenti. Chi deve capire capisce. E poi, rispondendo ad un utente. Non sto gioendo. Al momento gli… Leggi ...