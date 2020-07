Fortnite Stagione 3: Infliggi danni dall’interno di un campo di grano presso Fattoria Frenetica (Di martedì 7 luglio 2020) Una delle ultime Sfide della Settimana 3 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, richiede di infliggere danni in un luogo ben preciso. Scopriamo insieme dove e in che modo. Guida alla Sfida Infliggi danni dall’interno di un campo di grano presso Fattoria Frenetica Non è di certo la prima volta e non sarà l’ultima, in cui viene richiesto al giocatore di recare danni agli avversari in luoghi ben precisi della mappa in Fortnite. Solitamente Epic Games per le Sfide sceglie luoghi standard come Parco Pacifico, Foschi Fumaioli, Borgo Bislacco, Spiagge Sudate e cosi via dicendo, ma questa volta ha decido un luogo alquanto singolare. Si tratta del campo di grano della Fattoria Frenetica. Ciò significa che non vi basterà recare danni ai giocatori in un qualsiasi punto della Fattoria Frenetica, ma dovrete farlo proprio all’interno del ... Leggi su gamerbrain

infoitscienza : Fortnite: chi è Jules e che ruolo avrà nella Stagione 3? - megalaxycraft : Liked on YouTube: CLICCA QUI se TI MANCA il VECCHIO FORTNITE ?? * PIANGERAI * NOSTALGIA STAGIONE 1 - 2 - 3 - RulzIvan : COME AVERE 13,500 VBUCKS *GRATIS*SU FORTNITE CAPITOLO 2 STAGIONE 3 - GiocareOra : Posizione del motoscafo Mayhem a Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 - GiocareOra : Dove ballare in macchina per 10 secondi a Sweaty Sands in Fortnite Chapter 2 Stagione 3 Settimana 4… -