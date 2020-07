Fondo di solidarietà per i mutui: tutte le novità (Di martedì 7 luglio 2020) Il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa venne istituito nel 2007, e poi modificato nel 2013, per venire incontro alle persone in difficoltà economica con la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa. Recentemente, con i vari decreti legge emessi per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le condizioni per poter accedere a questo Fondo sono diventate meno stringenti in modo da poter sostenere non solo le famiglie che hanno sentito di più gli effetti economici della pandemia, ma anche le banche. Di seguito vi spieghiamo perché e cosa è cambiato. Fondo di solidarietà per i mutui: requisiti e vantaggi Il Fondo di solidarietà per i mutui copre il pagamento delle della metà degli interessi sulle rate dei mutui dell’abitazione principale, che possono essere sospese fino a 18 mesi. Questa ... Leggi su notizieora

