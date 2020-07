Facebook Workplace, al programma la parola ‘sindacalizzare’ non piace (Di martedì 7 luglio 2020) Facebook Workplace – un programma di interazione in contesto lavorativo, simile a Slack Connect – è stato presentato al mondo da pochi giorni, ma è già stato travolto dallo scandalo. Il nuovo giocattolo di Mark Zuckerberg pare abbia un singolare difetto: consente agli amministratori di censurare la parola “sindacalizzare”. Comportamento alquanto strano da parte di un’azienda che ha sempre sostenuto di voler difendere a tutti i costi la libertà di espressione, al punto da non voler censurare neanche il multi-censurato Trump, noto diffusore di fake news. Evidentemente, la libertà dei lavoratori è ritenuta sacrificabile. È esattamente ciò che ha contestato a Facebook la più grande federazione sindacale degli Stati Uniti, Afl-Cio (American Federation of Labor and Congress of Industrial ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Facebook Workplace, al programma la parola ‘sindacalizzare’ non piace) - -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Workplace Facebook Workplace, al nuovo programma la parola ‘sindacalizzare’ non piace Il Fatto Quotidiano Come imparare le funzioni di Whatsapp Business- Marketing

Utilizzare Whatsapp Business per fare Marketing, offrire alle imprese di sfruttare l'opportunita' di impare ad usare gli strumenti e dare un servizio professionale ai clienti Applicare con successo gl ...

i 7 step per rafforzare la tua autostima

Le valutazioni degli insegnanti vengono calcolate a partire dalle singole valutazioni degli studenti e prendendo in considerazione altri fattori, quali la loro data e l'affidabilità, affinché rifletta ...

Utilizzare Whatsapp Business per fare Marketing, offrire alle imprese di sfruttare l'opportunita' di impare ad usare gli strumenti e dare un servizio professionale ai clienti Applicare con successo gl ...Le valutazioni degli insegnanti vengono calcolate a partire dalle singole valutazioni degli studenti e prendendo in considerazione altri fattori, quali la loro data e l'affidabilità, affinché rifletta ...