Davide Basolo esigente in amore | Ex di Uomini e Donne non perdona | Video (Di martedì 7 luglio 2020) Davide Basolo si dimostra molto pretenzioso nella ricercare dell’anima gemella e spiega quanto per lui sia importante la fiducia, sottolineando di non poter mai perdonare un tradimento. Quali sono state le sue parole? L’ex corteggiatore Davide Basolo sta cercando in ogni modo possibile di superare il dispiacere subito all’interno di Uomini e Donne a causa … L'articolo Davide Basolo esigente in amore Ex di Uomini e Donne non perdona Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Uomini e donne Alessandro Graziani e Davide Basolo ai ferri corti: ‘Le cose si vengono a sapere’ - #Uomini #donne… - infoitcultura : Botta e risposta tra Alessandro Graziani e Davide Basolo su Instagram, video - Agata782121285 : #temptationisland Troppo buono ed è subito piantino finto di Davide Basolo per la non scelta - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, volano (di nuovo) stracci tra Alessandro Graziani e Davide Basolo: ecco cos’è successo! - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo sbotta sui social: 'Persone che continuano a parlare di me' -