Coronavirus, Gentiloni: “Crisi più forte delle attese. Ripresa ancora incerta” (Di martedì 7 luglio 2020) “Le nostre previsioni economiche d’estate mostrano una cosa: la strada per la Ripresa è ancora piena di incertezze“. Lo ha detto il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d’estate della Commissione europea. “La pandemia ha colpito l’economia europea in modo più forte rispetto alle aspettative, anche se ora si sta assistendo ad una Ripresa”, ha continuato Gentiloni. L'articolo Coronavirus, Gentiloni: “Crisi più forte delle attese. Ripresa ancora incerta” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

