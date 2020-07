Britney Spears chiede aiuto ai fan con dei messaggi in codice: la segnalazione (Di martedì 7 luglio 2020) Britney Spears, secondo gli utenti della rete, starebbe mandando messaggi in codice per chiedere aiuto. A confermare tale tesi ci sarebbe un messaggio della cantante Tinashe, che è misteriosamente scomparso qualche ora dopo. Che Britney Spears viva una situazione difficile non è di certo un mistero. La popstar americana sono anni che lotta per ottenere … L'articolo Britney Spears chiede aiuto ai fan con dei messaggi in codice: la segnalazione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

reybenx : RT @debra_kp: Non so voi, ma a me i vari video e meme sull'evidente disagio psicologico di Britney Spears non fanno ridere nemmeno un po',… - reybenx : RT @StraySamurai: Sto scoprendo cosa sta succedendo con Britney Spears e vaffanculo onestamente, sono stufa di leggere di donne che non han… - GretaSmara : RT @latiziabionda_: Ma perché la gente commenta a caso se non sa nemmeno che cosa è successo a Britney Spears? Abbiate almeno la decenza d… - latiziabionda_ : Ma perché la gente commenta a caso se non sa nemmeno che cosa è successo a Britney Spears? Abbiate almeno la decenza di informarvi. - 90slion : @chisteers Il video edit di Conte con sottofondo Britney Spears??lol Comunque io proprio non twittavo, stamani ho trovato questo a caso:( -

