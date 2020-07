Silvia Romano, “Per me il mio velo è un simbolo di libertà” (Di lunedì 6 luglio 2020) Le prime dichiarazioni alla stampa di Silvia Romano dopo il rapimento e la liberazione: “Per me il velo è simbolo di libertà”. Intervenuta ai microfoni del giornale online La Luce, Silvia Romano rilascia di fatto quella che è la sua prima intervista ufficiale dopo la liberazione e il ritorno in Italia. La giovane italiana aveva parlato tramite post su Facebook venuti ovviamente alla ribalta e riportati sui media. Questo caso parla direttamente ai giornalisti e lo fa ai microfoni del giornale diretto da Davide Piccardo, esponente della comunità islamica di Milano. Le prima parole ‘ufficiali’ di Silvia Romano La giovane ha parlato del rapimento e della sua conversione alla fede islamica. “Ero disperata perché, nonostante alcune distrazioni come studiare l’arabo, vivevo nella paura dell’incertezza del ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Silvia Romano, la prima intervista dopo la liberazione: “Avevo paura, dopo la conversione ero serena. Il velo è un… - Adnkronos : #SilviaRomano: 'Per me il velo è un simbolo di libertà' - SirDistruggere : L’interesse dei sovranisti per i soldi dipende dal “per chi li si spende”, per Silvia Romano un dramma e lei ha dim… - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Silvia Romano: 'Il velo per me è libertà' - NewsMondo1 : Silvia Romano, “Per me il mio velo è un simbolo di libertà” -