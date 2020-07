Salvini dice che tutela i minori (e se la prende con il Viminale) (Di lunedì 6 luglio 2020) Le torride polemiche a distanza non si placano. Questa mattina, durante una conferenza stampa, Matteo Salvini è tornato a parlare del caso del figlio di Selvaggia Lucarelli che lo ha apertamente criticato nel corso di un evento improvvisato dal leghista a Milano domenica mattina. Il leader della Lega se la prende con la giornalista, madre del 15enne, sottolineando che lui – da giornalista – rispetta le regole deontologiche sulla tutela dei minori. Poi attacca anche il Viminale. LEGGI ANCHE > Selvaggia Lucarelli torna sul confronto tra il figlio Leon e Salvini: «Dire che è razzista è citare la sua biografia» «È stata lei (Selvaggia Lucarelli, ndr) a buttare in pasto ai giornali il figlio. Io non avevo riconosciuto né lui né lei – ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano -. Se la mamma ... Leggi su giornalettismo

