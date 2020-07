Pioli “Contro la Juve dovremo eccellere, Ibra il più forte allenato” (Di lunedì 6 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Credo che la gara con la Juventus ci possa spingere a dare il meglio di noi, superando le difficoltà degli impegni ravvicinati. dovremo eccellere in tutto, perchè giochiamo contro i migliori e lo dimostrano da anni”. Il tecnico del Milan Stefano Pioli guarda così alla partita contro la capolista Juventus. I rossoneri arrivano dalla bella vittoria per 3-0 all'Olimpico contro la Lazio e la squadra è sembrata vicina alle idee su cui ha lavorato Pioli: “Ci stiamo avvicinando a un livello alto, adesso siamo riusciti a battere squadre nelle prime posizioni in classifica, ma dobbiamo fare ancora meglio per battere la Juventus. Dobbiamo insistere così, mancano ancora 8 partite, la classifica è cortissima, ma non siamo ancora contenti della nostra posizione”. Per la sfida ai bianconeri Pioli spera in ... Leggi su liberoquotidiano

AntoVitiello : #Ibrahimovic ha svolto tutta la rifinitura in gruppo e sarà convocato contro la Spal. Prove tattiche, solito #Milan… - nestquotidiano : Pioli “Contro la Juve dovremo eccellere, Ibra il più forte allenato” - Massimi20143712 : RT @it_mainsport: #calcio : L’allenatore del #Milan , Stefano #Pioli , dopo la vittoria contro la #Lazio, carica la sua squadra in vista de… - it_mainsport : #calcio : L’allenatore del #Milan , Stefano #Pioli , dopo la vittoria contro la #Lazio, carica la sua squadra in vi… - sportli26181512 : Pioli: 'Theo può diventare uno dei terzini più forti del mondo': Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa og… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Contro Galliani e Sacchi: “Dopo 30 anni il nostro Milan è ancora un esempio” La Gazzetta dello Sport