Pace fatta tra Belen Rodriguez e Nina Moric: le due si dividono il palco a Capri (Di lunedì 6 luglio 2020) Sembrerebbe, stando ai video pubblicati ieri, che tra Nina Moric e Belen Rodriguez sia tornato il sereno. Durante il weekend sulla Costiera Amalfitana, infatti, Belen e Nina si sono incrociate in un locale ma le liti in tribunale sembrano essere state dimenticate. Più volte, come ricorderete, Nina Moric aveva querelato Belen Rodriguez all’epoca della sua relazione con l’ex marito. Le due hanno diviso il palco del locale Anema e Core, cantando una canzone. Non solo: si sono salutate e abbracciate affettuosamente. Insomma, i vecchi dissapori sembrano essere stati dimenticati e la showgirl croata ha addirittura condiviso alcuni di quei momenti sul suo profilo Instagram. View this post on Instagram #Repost @chimagazineit • • • • • • PRIMEDONNE SI CONTENDONO IL palco – Ieri sera a Capri, nel noto locale ... Leggi su trendit

dipego : @CarloCalenda @silviaaaaa28 Pace fatta? Per lo humor in Twitter si, per recuperare anni di malgoverno, con questa m… - infoitcultura : Belen e Nina Moric, pace fatta… cantando - daniele19921 : RT @SempreSperare: @MauroLeonardi3 Per ognuno di noi di questa pagina ,Signore ascolta le nostre intenzioni, sia fatta la Tua volontà con i… - SempreSperare : @MauroLeonardi3 Per ognuno di noi di questa pagina ,Signore ascolta le nostre intenzioni, sia fatta la Tua volontà… - JimDebaser : @DocStrowman @rn5_rn @il_elliott Ok, pace fatta, sai che non sono serio in quel tweet (era prima dell'inizio della… -

Ultime Notizie dalla rete : Pace fatta Balotelli e il Brescia, pace fatta: torna ad allenarsi in gruppo Goal.com Messina, De Luca sfida di nuovo il consiglio comunale

Il ritorno del sindaco Cateno De Luca comincia da una sfida. Quella lanciata al consiglio comunale accusato dal primo cittadino peloritano di avere strumentalizzato la sua assenza dal Comune per attac ...

Milano: vigile ucciso, assolto l'amico in auto con il conducente minorenne

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - E’ stato assolto dall'accusa di concorso in omicidio Milos Stizanin, il 26enne di origine serbe che si trovava nell’auto guidata da Remi Nikolic, allora minorenne, condann ...

Il ritorno del sindaco Cateno De Luca comincia da una sfida. Quella lanciata al consiglio comunale accusato dal primo cittadino peloritano di avere strumentalizzato la sua assenza dal Comune per attac ...Milano, 6 lug. (Adnkronos) - E’ stato assolto dall'accusa di concorso in omicidio Milos Stizanin, il 26enne di origine serbe che si trovava nell’auto guidata da Remi Nikolic, allora minorenne, condann ...