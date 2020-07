Napoli, nasce il Manifesto dei Giovani: sette proposte per De Luca (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giovedì 9 luglio alle 20 verrà presentato il Manifesto dei Giovani di Napoli sul campo di calcio dell’Oratorio dei Padri Rogazionisti in viale dei Pini 53 ai Colli Aminei. Durante l’iniziativa, da un’idea dall’imprenditore sociale Davide D’Errico, verranno elencati i sette punti da proporre al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, frutto del lavoro di un comitato scientifico composto da professori universitari, professionisti e attivisti delle associazioni del territorio. “Dopo il lockdown i Giovani di questo Paese sono passati dalla paura del futuro alla paura del presente. Chi aveva scommesso tutto su una attività, chi era precario, chi studiava per accedere ad una professione, oggi è più abbandonato di ieri. Dei Giovani che ... Leggi su anteprima24

