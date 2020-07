Meteo sino al 17 luglio, sarà break di TEMPORALI! (Di lunedì 6 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 17 luglio Quali saranno le condizioni Meteo da qui e metà luglio? Per il momento stiamo seguendo un percorso già tracciato e che i modelli matematici di previsione non sembra vogliano ancora abbandonare. Diciamo che l’Estate dovrebbe continuare a fare il proprio dovere, grazie alla presenza di un’Alta Pressione che sul suo lato occidentale avrà un supporto non trascurabile di aria calda sahariana. Ovviamente stiamo parlando della struttura anticiclonica africana, che in alcune regioni continuerà a portare caldo. Su altre, invece, si farà sentire l’azione mitigante delle correnti oceaniche ed anche se non sono attesi fenomeni sostanziali avremo temperature meno alte. Verso metà mese, invece, tale azione potrebbe essere supportata da un vero e proprio assalto ciclonico che se ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Meteo Italia sino al 17 luglio sarà break di TEMPORALI! - #Meteo #Italia #luglio #break - infoitinterno : Meteo sino al 14 luglio, attenzione al CALDO africano poi TEMPORALI - Meteo Giornale - zazoomblog : METEO sino 11 Luglio: Italia tra ANTICICLONE d’Africa e nuovi TEMPORALI - #METEO #Luglio: #Italia #ANTICICLONE - meteosmaniotto : News Meteo. METEO sino 11 Luglio: Italia contesa tra ANTICICLONE e nuovi TEMPORALI - CorriereQ : Meteo Aeronautica 30 giorni: Luglio 2020 e sino 2 Agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo sino METEO sino 12 Luglio: TEMPORALI e CROLLO TERMICO, poi di nuovo CALDO Meteo Giornale METEO sino 12 Luglio: raffica di TEMPORALI e CROLLO TERMICO, poi CALDO

L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...

Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone

Maria Travia è la moglie di Ennio Morricone e la donna che è rimasta accanto al grande compositore sino alla fine. Il musicista è scomparso a 91 anni dopo una caduta che aveva causato la rottura del f ...

L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...Maria Travia è la moglie di Ennio Morricone e la donna che è rimasta accanto al grande compositore sino alla fine. Il musicista è scomparso a 91 anni dopo una caduta che aveva causato la rottura del f ...