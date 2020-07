Lombardi a Zingaretti: stop a regionalismo, Titolo V va riformato (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Il problema del nostro Paese non e’ solo se usare oppure no i fondi del MES. L’Italia ha piu’ gravi e profondi problemi che si chiamano: burocrazia, inflazione e superfetazione legislativa e sovrapposizioni di competenze. Il Titolo V della nostra Costituzione va riformato e non c’e’ tempo da perdere. Solo cosi’ possiamo garantire un futuro a questa Istituzione e al nostro Paese”. Cosi’ Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio, durante il suo intervento in Aula per i 50 anni del Consiglio regionale del Lazio rivolgendosi a Zingaretti, nella duplice veste di governatore regionale e segretario nazionale del Pd. “Il dramma di questa pandemia mondiale ci ha fatto capire che ‘l’unione fa la forza’ e che quindi 20 sistemi sanitari regionali non fanno la forza ma la debolezza del nostro Paese- ... Leggi su romadailynews

