La coalizione non c’è, Pd e 5 Stelle costretti a stringersi a Conte (Di lunedì 6 luglio 2020) Se Dario Franceschini, capodelegazione del Pd al governo, e Stefano Buffagni, influente parlamentare 5S, avessero coordinato le due interviste con le quali, su due grandi quotidiani, hanno cercato ieri di fare scudo al premier sottoposto a un non dichiarato ma stringente assedio, non avrebbero raggiunto risultato più eloquente. Franceschini è assertivo: «Apprezzo moltissimo il lavoro di Conte e per noi non esistono altro premier o altra maggioranza in questa legislatura». Unica pecca è che detta maggioranza si presenta poi alle … Continua L'articolo La coalizione non c’è, Pd e 5 Stelle costretti a stringersi a Conte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

