Il coronavirus negli Stati Uniti sta colpendo prevalentemente le minoranze etniche (Di lunedì 6 luglio 2020) (foto: Sean Rayford/Getty Images)Nella fase iniziale dell’epidemia da Covid-19 negli Usa era già emerso come il virus stesse avendo un impatto Statiscamente più negativo sulla comunità afroamericana che su quella bianca. Una tendenza che, nel corso dei mesi, si è assestata allargandosi anche altre minoranze etniche, come i latini e nativi americani. A dirlo sono i dati raccolti dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e riportati dal New York Times. “I neri e i latini sono Stati colpiti in modo sproporzionato dal coronavirus. Una situazione visibile in centinaia di contee nelle aree urbane, suburbane e rurali e per tutte le fasce d’età”, si legge sul Times. E, infatti, su un campione di 10mila persone analizzate, in media, 23 sono i casi positivi tra i bianchi contro i 63 dei neri e i 73 dei ... Leggi su wired

