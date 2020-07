‘Gf Vip 4’, Adriana Volpe intervista Andrea Denver a ‘Ogni Mattina’, poi mette a tacere i rumor una volta per tutte (Di lunedì 6 luglio 2020) Adriana Volpe e Andrea Denver sono stati tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due, che nella Casa più spiata d’Italia hanno instaurato un ottimo rapporto, in diverse occasioni sono apparsi così in sintonia tanto da aver fatto pensare al pubblico che tra di loro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Il feeling che Adriana e Andrea hanno palesato durante la loro partecipazione al programma aveva suscitato anche la reazione di Roberto Parli, marito di lei. Roberto, infatti, non ha mai nascosto di essersi infastidito a fronte dei commenti della gente sul rapporto nato tra la moglie e il modello e, anche una volta finito il programma, le voci su una presunta crisi tra lui e Adriana sono state spesso insistenti. Solo poche settimane fa, Parli, attraverso un commento su Instagram, aveva ancora una volta lasciato ... Leggi su isaechia

EliaGfvip : RT @vincycernic95: Io che guardo certi utenti twitter stannare Antonella Elia ma durante il GF VIP ne chiedevano la squalifica #TemptationI… - alessia_mm2 : Indimenticabile questo gf vip, sicuramente il migliore - annoyingsoul29 : Quando mi chiedono perché adoro Malgioglio rispondo con i video del GF VIP - zazoomblog : Serena Enardu lancia un messaggio contro Pago Botta e risposta dopo il Gf Vip - #Serena #Enardu #lancia… - infoitcultura : Barbara Alberti: 'Sono andata al Gf Vip imbottita di Lexotan. Sgarbi? È stato la mia musa' -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Loredana Lecciso | chi è la moglie di Al Bano? Età | carriera | figli e Romina Power Zazoom Blog