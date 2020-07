Esport Club lancia la prima palestra virtuale per i giocatori (Di lunedì 6 luglio 2020) Esport Club - Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale affiliata ad AICS - lancia una vera e propria palestra virtuale che proporrà numerose attività per tutti i gamer, da tornei a premi a video coaching e webinar per i propri tesserati.L'iniziativa, dedicata a tutti i giocatori dai casual ai PRO player, offre tantissimi contenuti con oltre 40 video dedicati al miglioramento delle proprie skill di gioco. Viene inoltre dato molto risalto alla salute ed al benessere del videogiocatore attraverso numerose attività con dei professionisti a supporto dell'iniziativa: il Dottor Mauro Lucchetta (Psicologia), la Dott.ssa Martina Donegani (Biologa Nutrizionista) e Andrea Palmas (Personal Trainer) che aiuteranno i Gamer a tenersi in forma e curare la propria concentrazione e salute attraverso i loro pratici consigli.I giochi supportati in fase di lancio sono ... Leggi su eurogamer

EsportsTweeter : RT @PlayStationBit: La @juventusfc e altri nove club si sfidano nella #eFootball.ProCUP, un nuovo torneo indetto da @Konami dopo la cancell… - PlayStationBit : La @juventusfc e altri nove club si sfidano nella #eFootball.ProCUP, un nuovo torneo indetto da @Konami dopo la can… - FigpesC : CLUB CERCA PLAYER: Nome Club: FIGPES Esport Lega Appartenenza: eSerie A VPL, Europa league VPL Ruoli ricercati: V… - FigpesC : CLUB CERCA PLAYER: Nome Club: FIGPES Esport Lega Appartenenza: eSerie A VPL, Europa league VPL Ruoli ricercati: V… - ILOVEPROCLUB1 : RT @FigpesC: CLUB CERCA PLAYER: Nome Club: FIGPES Esport Lega Appartenenza: eSerie A VPL, Europa league VPL Ruoli ricercati: Valutiamo tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Esport Club Esport Club lancia la prima palestra virtuale per i giocatori Eurogamer.it Esport Club lancia la prima palestra virtuale per i giocatori

eSport Club - Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale affiliata ad AICS - lancia una vera e propria palestra virtuale che proporrà numerose attività per tutti i gamer, da tornei a premi a vi ...

La Juventus e altri nove club si sfidano nella eFootball.Pro CUP

Konami ha annunciato oggi che la stagione in corso della eFootball.Pro League, la competizione esport internazionale dedicata ai club professionistici, terminerà con la classifica congelata, aggiornat ...

eSport Club - Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale affiliata ad AICS - lancia una vera e propria palestra virtuale che proporrà numerose attività per tutti i gamer, da tornei a premi a vi ...Konami ha annunciato oggi che la stagione in corso della eFootball.Pro League, la competizione esport internazionale dedicata ai club professionistici, terminerà con la classifica congelata, aggiornat ...