Doc Nelle tue Mani torna in onda a settembre? Matilde Gioli sul set: “Tutto pronto” (Di lunedì 6 luglio 2020) DOC Nelle tue Mani in onda a settembre? Il pubblico lo spera e sembra proprio che i segnali siano tutti pronti a confermare la messa in onda. Ancora è presto per azzardare una data ma qualcuno è pronto a farlo tenendo conto del fatto che presto su Rai1 debutterà The Resident 2 che andrà in onda fino all'1 settembre. A quel punto potrebbero andare in scena le repliche di Doc Nelle tue Mani, sempre nella stessa serata, e, in seguito, i nuovi episodi della seconda parte di stagione (dal 22 settembre?). Come spesso ha spiegato Luca Argentero, le cose da girare erano davvero rimaste in poche e non si trattava di veri e propri episodi bensì di alcune scene di raccordo che dovrebbero prendere vita proprio in questi giorni. Secondo alcuni rumors le riprese sono iniziate ormai da qualche giorno ma solo qualche ora fa ne abbiamo avuto un sentore preciso con ... Leggi su optimagazine

Notiziedi_it : Doc Nelle tue Mani torna in onda a settembre? Matilde Gioli sul set: “Tutto pronto” - zazoomblog : Doc Nelle tue Mani torna in onda a settembre? Matilde Gioli sul set: “Tutto pronto” - #Nelle #torna #settembre?… - Notiziedi_it : ‘Doc – Nelle tue mani’, ripartono le riprese. Matilde Gioli dal set: “Si ricomincia” - FedericoMancus : RT @monicalanfranco: Addio #CarloFlamigni, uomo colto, dolce e prezioso a fianco della libertà delle donne nelle scelte riproduttive e per… - foxyred83483861 : @italiana__doc Notare il fisico emaciato, proprio un bisognoso. Bastardo! Bisognava prenderlo a colpi di bastone nelle braghe .. -