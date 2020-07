Brie Larson che mostra entusiasta la sua console Nintendo Switch sul suo canale YouTube è tutti noi (Di lunedì 6 luglio 2020) Brie Larson sfoggia orgogliosa la sua console Nintendo Switch sul nuovissimo canale YouTube inaugurato appena qualche giorno fa proprio dall'interprete di Captain Marvel. Ammettiamolo: Brie Larson che fangirleggia sulla sua console Nintendo Switch in un video inteso per il suo nuovissimo canale YouTube ci fa sentire un po' meno lontani dagli apparentemente irraggiungibili divi di Hollywood. L'attrice interprete di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe ha infatti da poco deciso di inaugurare un suo personale canale YouTube: "Perché l'ho fatto? Da YouTube ho appreso tantissimo, che si trattasse di capire come usare la mia stampante, o come diventare un'attivista rispettosa dell'altro. Questo è il posto dove parlare di cose importanti e che contano. Questo non significa però che non ci sia spazio per ... Leggi su movieplayer

