BLOCCO d'Estate in vista (Di lunedì 6 luglio 2020) La data è quella di metà luglio. Una data che stiamo seguendo ormai da tempo e che rischia di metterci davanti a condizioni meteo tutt'altro che piacevoli. Ovvio, il piacere è relativo perché così come c'è a chi piace il caldo esagerato c'è chi invece preferisce le grandi rinfrescate d'Estate. Il nostro ruolo, come sempre, è quello di cercare di restare neutrali e in questo momento focalizzarsi su ciò che dicono – anzi, suggeriscono – i modelli previsionali. Estate ai box tra non molto Suggerire significa semplicemente che per ora non abbiamo alcun genere di certezza, soltanto delle linee guida da seguire. Linee guida che ci portano verso metà luglio, un periodo durante il quale potrebbe realizzarsi effettivamente un break stagionale consistente. Non che quello ...

