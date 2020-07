Bianca Guaccero riceve i complimenti di Siffredi: ”Hai un futuro nell’hard” (Di lunedì 6 luglio 2020) Bianca Guaccero ha ricevuto apprezzamenti da Rocco Siffredi che la vedrebbe bene come attrice nel mondo del porno Rocco Siffredi non riesce proprio a tenere a freno la lingua: l’attore si è infatti complimentato con Bianca Guaccero dicendole di vederla bene nel mondo del porno. Durante l’ultima puntata di Detto Fatto infatti, è arrivato un video messaggio di Siffredi per la conduttrice, architettato dal collega Jonathan Kashanian in cui l’attore hard salutava la Guaccero con parole dolci e di stima per il suo lavoro: “Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa” Nulla di male, sennonchè Jonathan ha raccontato il piccante retroscena del videomessaggio ... Leggi su zon

