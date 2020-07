Asia Argento | “Non potevo pagare il mutuo: salvata da Barbara D’Urso” (Di lunedì 6 luglio 2020) Asia Argento come molti personaggi dello spettacolo, ha toccato con mano la vera crisi economica portata dal Coronavirus: senza Barbara D’Urso sarebbe stata rovinata. A volte il destino è molto ironico: Asia Argento e Morgan, che per tanti anni si sono fatti la guerra sugli alimenti da pagare per la figlia Anna Lou, negli ultimi mesi sono stati accomunati dagli stessi problemi … L'articolo Asia Argento “Non potevo pagare il mutuo: salvata da Barbara D’Urso” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

