Allegri su Lautaro: “La maglia del Barcellona pesa tanto, serve personalità” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex allenatore di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’intervista a Marca. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “La maglia del Barçellona pesa tanto. Chiunque la indossi deve avere la forza e la personalità per farlo. Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Oggi sta andando molto bene all’Inter, ma vedremo se un giorno potrà dimostrarlo al Camp Nou”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Allegri su Lautaro: “La maglia del Barcellona pesa tanto, serve personalità” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

